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Первый экипаж-двухтысячник определился на жатве в Брестской области

26.07.2021 09:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур определился первый экипаж-двухтысячник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на облисполком.

"Семейный экипаж старшего комбайнера Андрея Кунца и комбайнера Виктории Кунц из ОАО "Савушкина пуща" Каменецкого района, который первым преодолел тысячный рубеж по намолоту зерна, достиг новой планки в 2 тыс. т", - сообщили в Брестском облисполкоме.

Семейный экипаж отца и дочери трудится на комбайне New Holland. Андрей Кунц работает механизатором с 1997 года. Его 18-летняя дочь впервые помогает в уборке хлеба. Девушка учится в Пинском аграрном технологическом колледже. На каникулах решила не только отдохнуть, но и подработать. Отец поддержал идею студентки прочувствовать жизнь во время уборочной страды.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур определился первый экипаж-двухтысячник,...
 
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