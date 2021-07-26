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Мастер-класс по изготовлению украшений пройдет в Центральной библиотеке Могилева

26.07.2021 09:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс по изготовлению украшений пройдет в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса в Могилеве 27 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Мастер-класс станет еще одной частью большого проекта "Дари добро", который уже несколько лет реализуется в библиотеке. "Благодаря этому проекту мы стараемся помогать уязвимым слоям населения. Для детей, у которых есть особенности развития и которые находятся в специальных учреждениях, мы традиционно проводим сбор необходимых вещей - наши читатели и посетители активно присоединяются к такой помощи, - рассказали в библиотеке. - Активно сотрудничаем и с отделением дневного пребывания для инвалидов Ленинского и Октябрьского районов Могилева. Мы организовываем различные тематические выставки, где посетители кружков отделения дневного пребывания представляют свои работы. Так мы знакомим посетителей с творчеством талантливых могилевчан. А в этот раз решили провести мастер-класс, чтобы у каждого желающего была возможность попробовать свои силы в творчестве".

Мастер-класс будут проводить руководитель и посетители кружка социально-трудовой реабилитации отделения дневного пребывания для инвалидов ЦСОН Ленинского района г.Могилева Яна Дудкина, Евгений Лавренов и Наталья Посудневская. Они научат всех желающих делать декоративные броши и мозаику из кожи. Кроме того, участникам мастер-класса расскажут и покажут особенности техники вышивания крестиком.-0-

Творческая встреча состоится с 11.00 до 12.00. Справки по телефону 8 (0222) 71-25-78.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Мастер-класс станет еще одной частью большого проекта "Дари добро", который уже несколько лет реализуется в библиотеке.
 
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