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В Мостовском районе от огня спасено почти 50 т зерна

26.07.2021 10:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе от огня спасено почти 50 т зерна. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на территории зерносушильного комплекса в деревне Мосты Правые поступило ранним утром 25 июля. К месту вызова направились расчеты спасателей. Возгорание ликвидировали.

"Задымление наблюдалось внутри 25-метрового бункера, в котором находилось 50 т пшеницы", - сказали в МЧС.

Огонь уничтожил 200 кг зерна. Почти 50 т удалось спасти. Люди не пострадали. Предполагаемая причина пожара - нарушение технологического регламента процесса сушки. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
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"Задымление наблюдалось внутри 25-метрового бункера, в котором находилось 50 т пшеницы", - сказали в МЧС.
 
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