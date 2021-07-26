Дорожную разметку сегодня нанесут на восьми участках в Минске

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на восьми участках сегодня нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, планируется нанесение дорожной разметки на ул.Попова, пер. С.Ковалевской, пр. Газеты "Правда", ул. В.Сырокомли, ул.Шпилевского, ул. П.Панченко, ул.Шамякина и ул.Шаранговича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-