ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Кобринского района избил супругу и угрожал топором милиционерам

26.07.2021 10:49 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за угрозу расправой милиционерам, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 18 июля в агрогородке Повитье. В Кобринский РОВД позвонила сельчанка с жалобой, что ее избил пьяный супруг. На место происшествия выехали инспектор ГАИ и участковый. Мужчины дома не оказалось. Позже он подъехал на мотоцикле и, заметив возле двора служебный автомобиль, попытался скрыться. Милиционеры настигли нарушителя в соседнем дворе: тот с топором в руках вышел из сарая и, угрожая расправой, направился к сотрудникам.

Сельчанин проигнорировал неоднократные предупреждения бросить топор и остановился, лишь когда увидел перед собой табельный пистолет. На мужчину надели наручники, в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 2,3 промилле алкоголя.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет. Также на мужчину составлены административные протоколы за умышленное причинение телесного повреждения и другие насильственные действия и за управление мотоциклом без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельчанин проигнорировал неоднократные предупреждения бросить топор и остановился, лишь когда увидел перед собой табельный пистолет. На мужчину надели...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Первый экипаж-двухтысячник определился на жатве в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by