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В Витебской области школьным базарам предпочли магазины

26.07.2021 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Традиционная продажа школьных товаров перед учебным годом будет проводиться в Витебской области преимущественно в магазинах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома.

"Форма школьных ярмарок уже изживает себя. Зачастую они проводились на улицах в выходные дни, когда большинство семей отправлялось на отдых за городом. К тому же в палатках невозможно обустроить уголок для примерки, да и погодные условия порой оставляют желать лучшего. Чтобы создать наиболее комфортные условия для больших и маленьких покупателей, в этом году преимущество отдаем продажам школьного ассортимента в магазинах. В Витебской области в торговые объекты уже поступил широкий ассортимент товаров - от портфелей до школьной формы. Вплоть до сентября субъекты торговли совместно с производителями данного вида продукции проведут более 150 выставок-продаж и распродаж. Также в районных центрах области будет организована выездная торговля: в регионах пройдет около 30 школьных ярмарок", - отметили в главном управлении.

Необходимость в такой форме торговли школьными товарами возникла и из пожеланий родителей, которым удобнее приходить с детьми в магазин, где есть комфортные примерочные с зеркалами, консультанты помогают с выбором нужной модели. И здесь также проще обменять по чеку то, что не подошло ребенку по размеру или по цвету в течение двух недель с момента покупки. Также у многих крупных торговых центров есть свои сайты и аккаунты в соцсетях, где указаны акционные предложения, поэтому родителям легче ориентироваться в предложениях магазинов.

Одежда для школьников представлена в основном продукцией предприятий "Беллегпрома". Приобрести необходимое можно в рассрочку с выплатой суммы до 3 месяцев, при оформлении в банке кредита сроком до 18 месяцев и по картам рассрочки - до 5 месяцев. Полный набор одежды для мальчиков разного возраста примерно стоит Br90-200, для девочек - Br85-190.

В среднем цена набора письменных и канцелярских принадлежностей в зависимости от возраста школьника составляет от Br70 до Br150. Сюда входит стоимость рюкзака и всей нужной "начинки" - ручек, линеек, тетрадей, альбомов, дневников и др.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Традиционная продажа школьных товаров перед учебным годом будет проводиться в Витебской области преимущественно в магазинах.
 
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