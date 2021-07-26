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Дорожное покрытие в Минске ежедневно охлаждают около 60 поливочных спецмашин

26.07.2021 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для охлаждения дорожного покрытия в жаркую погоду ежедневно задействуют около 60 поливочных спецмашин. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

"При высоких температурах дорожное покрытие поливают водой, чтобы оно не деформировалось. Процедура помогает сохранить жесткость полотна. Ежедневно на столичные улицы выезжают около 60 поливочных спецмашин, а при аномальной жаре, которая наблюдалась в городе две недели назад, задействовали около 80 единиц транспорта. В день они делают примерно 8 рейсов. За сутки на дороги выливают около 5,5 тыс. куб.м воды", - рассказал Владимир Латушкин.

Он также отметил, что в течение дня сотрудники предприятия стараются поливать все улицы, однако особое внимание уделяют крупным магистралям столицы, поскольку транспортный поток там интенсивнее.

В жаркую погоду в Минске также не забывают и о растениях. Работники УП "Минскзеленстрой" поливают городские зеленые насаждения несколько раз в неделю. За деревьями и кустарниками ухаживают днем, а за цветами - в позднее вечернее время, чтобы не спровоцировать появление ожогов на листовой пластине.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.
 
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