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ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна

26.07.2021 12:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Калинковичихлебопродукт" одновременно с приемкой зерна на сушку и хранение начали принимать зерно нового урожая в счет государственного заказа. В закрома страны уже поступило 8855 т зерна в счет госзаказа при плановом задании 16,4 тыс. т. А всего для хранения на предприятии готовы принять до 100 тыс. т зерна нового урожая.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
 
Теги: Гомель
 
 
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В ОАО "Калинковичихлебопродукт" одновременно с приемкой зерна на сушку и хранение начали принимать зерно нового урожая в счет государственного заказа. В закрома...
 
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