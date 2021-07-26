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ФОТОФАКТ: В ОАО "Калинковичихлебопродукт" идет приемка зерна
26.07.2021 12:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Калинковичихлебопродукт" одновременно с приемкой зерна на сушку и хранение начали принимать зерно нового урожая в счет государственного заказа. В закрома страны уже поступило 8855 т зерна в счет госзаказа при плановом задании 16,4 тыс. т. А всего для хранения на предприятии готовы принять до 100 тыс. т зерна нового урожая.-0-
Фото Сергея Холодилина
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В ОАО "Калинковичихлебопродукт" одновременно с приемкой зерна на сушку и хранение начали принимать зерно нового урожая в счет государственного заказа. В закрома...
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