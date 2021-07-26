Источник материала: БелТА

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Калинковичихлебопродукт" одновременно с приемкой зерна на сушку и хранение начали принимать зерно нового урожая в счет государственного заказа. В закрома страны уже поступило 8855 т зерна в счет госзаказа при плановом задании 16,4 тыс. т. А всего для хранения на предприятии готовы принять до 100 тыс. т зерна нового урожая.-0-

Фото Сергея Холодилина































