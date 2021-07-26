Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Источник материала: БелТА

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские спасатели провели тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой опасных химических веществ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня спасатели продемонстрировали ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой аммиака. По легенде учений, из-за неисправности тормозов грузовик врезался в железнодорожную цистерну с аммиаком. Произошла утечка опасного вещества, водитель заблокирован в машине. Прибывшие расчеты спасателей провели разведку, установили водяную завесу, чтобы остановить распространение аммиака. Оперативно была устранена утечка химвещества из цистерны, а из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента достали пострадавшего водителя и после проверки на посту химического контроля передали медикам.





Во второй день учений спасатели будут ликвидировать чрезвычайную ситуацию, связанную с утечкой опасных химических веществ, а также окажут помощь пострадавшим вследствие взрыва.

"Участие в учениях в режиме онлайн принимают и наши партнеры - Брестское областное управление МЧС и коллеги из Подляского воеводства Польши. Организована прямая трансляция всех этапов. Одним из итогов учений станет обучающий фильм на тему ликвидации подобных ЧС", - рассказал заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Жемчужников.





Александр Жемчужников

Двухдневные тактические учения организованы на базе пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС. Проводятся они в рамках проекта международной технической помощи, направленного на повышение безопасности на трансграничной белорусско-польской территории.

Реализация проекта международной технической помощи "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб" по программе "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы подходит к завершению. Ведущий партнер проекта - Брестское областное управление МЧС, партнеры проекта - Подляская воеводская комендатура государственной пожарной службы и Гродненское областное управление МЧС. Общий бюджет проекта - около 4,5 млн евро. Бюджет Гродненского областного управления МЧС - 710 тыс. евро.

За время проекта, в частности, реконструирован закрытый учебно-тренировочный комплекс Гродненского областного управления МЧС, закуплено спортивное оборудование и снаряжение, усовершенствована тренировочная база по пожарно-спасательному спорту, благодаря чему Гродно может принимать соревнования международного уровня.-0-

















Дегазация

















Фото Леонида Щеглова