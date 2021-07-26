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Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

26.07.2021 12:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские спасатели провели тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой опасных химических веществ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня спасатели продемонстрировали ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой аммиака. По легенде учений, из-за неисправности тормозов грузовик врезался в железнодорожную цистерну с аммиаком. Произошла утечка опасного вещества, водитель заблокирован в машине. Прибывшие расчеты спасателей провели разведку, установили водяную завесу, чтобы остановить распространение аммиака. Оперативно была устранена утечка химвещества из цистерны, а из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента достали пострадавшего водителя и после проверки на посту химического контроля передали медикам.

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Во второй день учений спасатели будут ликвидировать чрезвычайную ситуацию, связанную с утечкой опасных химических веществ, а также окажут помощь пострадавшим вследствие взрыва.

"Участие в учениях в режиме онлайн принимают и наши партнеры - Брестское областное управление МЧС и коллеги из Подляского воеводства Польши. Организована прямая трансляция всех этапов. Одним из итогов учений станет обучающий фильм на тему ликвидации подобных ЧС", - рассказал заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Жемчужников.

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП
Александр Жемчужников

Двухдневные тактические учения организованы на базе пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС. Проводятся они в рамках проекта международной технической помощи, направленного на повышение безопасности на трансграничной белорусско-польской территории.

Реализация проекта международной технической помощи "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб" по программе "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы подходит к завершению. Ведущий партнер проекта - Брестское областное управление МЧС, партнеры проекта - Подляская воеводская комендатура государственной пожарной службы и Гродненское областное управление МЧС. Общий бюджет проекта - около 4,5 млн евро. Бюджет Гродненского областного управления МЧС - 710 тыс. евро.

За время проекта, в частности, реконструирован закрытый учебно-тренировочный комплекс Гродненского областного управления МЧС, закуплено спортивное оборудование и снаряжение, усовершенствована тренировочная база по пожарно-спасательному спорту, благодаря чему Гродно может принимать соревнования международного уровня.-0-

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП
Дегазация

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Гродно
 
 
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Двухдневные тактические учения проводятся они в рамках проекта международной технической помощи, направленного на повышение безопасности на трансграничной...
 
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