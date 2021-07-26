Могилевский мясокомбинат имеет резерв для повышения эффективности экспортных поставок - КГК

Источник материала: БелТА

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский мясокомбинат имеет значительные резервы для повышения эффективности экспортных поставок за счет наращивания объемов реализации продукции с глубокой переработкой. Такое мнение высказал председатель Комитета государственного контроля Могилевской области Олег Садовский при посещении ОАО "Могилевский мясокомбинат", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения Олег Садовский ознакомился работой одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Могилевской области. Директор мясокомбината Сергей Любенков рассказал о проделанной работе, отметил достигнутый прогресс в развитии животноводства в сельхозподразделениях мясокомбината. "Это и успешный опыт откорма в сельхозорганизациях региона принадлежащего мясокомбинату крупного рогатого скота, повышение эффективности производства птицы и яйца на присоединенном к комбинату предприятии "Елец" Могилевского района, выход на рентабельную работу нового свинокомплекса в Славгородском районе", - сказал директор предприятия.

Основным зарубежным партнером для Могилевского мясокомбината стала Китайская Народная Республика. При этом предприятие не утратило позиции и на рынке Российской Федерации. В эти две страны экспортируется около 80% продукции мясокомбината.

"Несмотря на достигнутые результаты, остается вопрос неполной загрузки мясокомбината, который не решен до конца. Имеются значительные резервы повышения эффективности экспортных поставок за счет наращивания объемов реализации продукции с глубокой переработкой - колбас, копченостей и т.д.", - отметил Олег Садовский.

По итогам посещения мясокомбината Могилевскому облисполкому готовят предложения по повышению эффективности работы подведомственного ему ОАО "Могилевский мясокомбинат".-0-