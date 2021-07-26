Овсянковская СШ Горецкого района откроется после капитального ремонта

Источник материала: БелТА

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Овсянковская средняя школа Горецкого района откроется 1 сентября после капитального ремонта с элементами модернизации. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела по образованию Горецкого райисполкома Владимир Лебедев.

"Международным банком реконструкции и развития на капитальный ремонт и модернизацию учебного заведения выделено более Br2 млн, - отметил Владимир Лебедев. - В эту сумму вошли полная замена кровли, установка более 100 окон, обновление входной группы, благоустройство прилегающей территории и многое другое. Работы будут завершены к 20 августа, а уже 1 сентября состоится торжественное открытие обновленного здания с участием детей и их родителей, а также руководства района".

К капитальному ремонту Овсянковской школы приступили в марте этого года. После весенних каникул старшеклассники продолжили обучение в соседнем учебном заведении - Маслаковской средней школе, а начальная школа перенесла занятия на базу Овсянсковских яслей-сада. К слову, первым этапом работ стал капремонт школьного бассейна, который завершился в ноябре прошлого года.

"В здании 1984 года постройки ремонтом охвачено более 5 тыс. кв. м, - рассказала директор учреждения образования Валентина Кремис. - Помимо кровли мы полностью заменили электропроводку, вентиляцию, канализацию, повсеместно установили новые двери и светильники, обновили сантехнику, сделали подвесные потолки. Отдельное внимание уделено спортивному залу, в котором уложено новое гомогенное покрытие, отремонтированы раздевалки и установлены современные душевые".

В Овсянковской средней школе также полностью будут обустроены кабинеты химии и физики. Новое оборудование в кабинете физики появится благодаря средствам международного банка, а вот кабинет химии будет обновлен за счет средств местного бюджета. Ремонт сделан и в кабинете, где разместился агрокласс. Здесь проходят профильные занятия для старшеклассников района с привлечением преподавателей БГСХА по специальностям "тракторист-машинист", "водитель колесных и самоходных машин категории А".

Овсянковская школа рассчитана на 360 мест. Сегодня здесь обучаются 98 человек из шести близлежащих населенных пунктов. 1 сентября за парты учреждения образования сядут еще 8 первоклассников. По словам начальника отдела по образованию, на сегодня в районе действует 12 школ, в том числе 7 учебно-педагогических комплексов. В них проходят обучение более 4,3 тыс. детей. К концу 2022 года за счет средств Международного банка реконструкции и развития в районе будет отремонтировано еще одно учебное заведение - СШ №3 г. Горки.-0-