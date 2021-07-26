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В Гродненской области более 10 комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту

26.07.2021 15:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области тысячный рубеж по намолоту преодолели более 10 экипажей комбайнов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Ромуальд Юровский.

Уборочная кампания в регионе набирает ход. Практически ежедневно пополняется список передовиков. По 1 тыс. т и более намолотили уже свыше 10 комбайнеров. Многие приближаются к этой отметке. В лидерах - Гродненский район. Сегодня очередных тысячников чествовали в СПК им. Сенько.

В Гродненской области более 10 комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту
Владимир Довгун и председатель Гродненской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Ромуальд Юровский

Например, Владимир Довгун серьезного показателя достиг вторым в области. При этом буквально на несколько килограмм опередил своего коллегу Сергея Сидорчука. Почетные грамоты, денежные премии передовикам вручили прямо в поле.

"За плечами более 10 уборочных кампаний. Не могу сказать, что нынешняя - какая-то особенная. Прежде всего это тяжелый труд, рано встаем, поздно ложимся. Пока стоит хорошая погода, надо много успеть. На то, чтобы быть первым, как-то выделиться, не настраивался, просто стремился делать хорошо свою работу", - рассказал Владимир Довгун. Он обратил внимание, что личным достижениям способствует хорошая урожайность.

Ромуальд Юровский поздравил передовиков, а также пообщался с механизаторами, оценил условия для работы. "Передовики появляются именно в тех хозяйствах, где отлажен рабочий процесс, создана качественная техническая база, а работники обеспечиваются всем необходимым", - подчеркнул он.

В Гродненской области более 10 комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту

Во время уборочной профсоюз уделяет особое внимание охране труда, обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, созданию комфортных условий для работы и отдыха. Отрадно, что во всех хозяйствах области механизаторы обеспечены питанием, в большинстве - двухразовым. В 70% организаций питание оплачивает работодатель. Закуплены в хозяйствах и комплекты переносной мебели - столов и стульев, чтобы механизаторы могли обедать в поле с комфортом.

Всего в Гродненской области на уборке зерна задействованы более 1,6 тыс. комбайнеров и свыше 1,2 тыс. водителей. Более 110 экипажей комбайнов - молодежные, более 60 - семейные. Причем чаще всего в таких экипажах родителям помогают сыновья или дочери. На пяти комбайнах трудятся муж и жена. Еще в нескольких случаях вместе работают братья.

В Гродненской области зерновые убраны на 18% площадей. Лидеры в этом плане Кореличский (27%) и Гродненский районы (25%). Собрано уже свыше 230 тыс. т зерна. Средняя урожайность в регионе составляет 42,2 ц/га. Самая же высокая она в Гродненском районе, где с одного гектара в среднем намолачивают 67 ц зерна.-0-

В Гродненской области более 10 комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту
Механизатор СПК им. Сенько Сергей Сидорчук
В Гродненской области более 10 комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту
Механизатор СПК им. Сенько Владимир Довгун
В Гродненской области более 10 комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту
Уборка рапса в СПК им. Сенько Гродненского района

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Гродно
 
 
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Уборочная кампания в регионе набирает ход. Практически ежедневно пополняется список передовиков. По 1 тыс. т и более намолотили уже свыше 10 комбайнеров. Многие...
 
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