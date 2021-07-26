Могилевская поликлиника №6 приобрела новое диагностическое оборудование

Источник материала: БелТА

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новое диагностическое оборудование приобрели в Могилевской поликлинике №6 - современный УЗИ-аппарат, позволяющий проводить высокоточные исследования, в учреждении стал пятым по счету. Это позволило создать на базе поликлиники целую службу специалистов по ультразвуковым исследованиям, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач поликлиники Виктор Алексейков.

"Для оказания качественной помощи пациентам важно, чтобы материально-техническая база учреждения здравоохранения шла в ногу со временем. Ежегодно мы стараемся приобретать новое медицинское оборудование. В этом году одной из новинок стал УЗИ-аппарат по последнему слову техники. На данный момент это уже пятый аппарат для ультразвуковых исследований. У нас имеется полная линейка диагностического оборудования: от стационарных экспертного класса до портативных, с которыми наши специалисты могут выезжать в ФАПы или предприятия, - подчеркнул главврач. - С количеством оборудования растет и количество специалистов. У нас только в ультразвуковых исследованиях занято порядка 10 человек, что позволило сделать процесс исследования более комфортным и практически бесперебойным. При необходимости каждый может подменять друг друга на время отпусков или больничных, продолжая оказывать помощь пациентам".

Стоимость нового оборудования составила около Br90 тыс. Сейчас идет процесс закупки еще одного аналогичного аппарата для ультразвуковых исследований. "Своевременное обновление материально-технической базы, наличие большого спектра диагностического оборудования позволило создать на базе нашей поликлиники Центр коллективного пользования для учреждений здравоохранения Октябрьского района и Могилевской поликлиники №11. По сути, это небольшой диагностический центр, где человек сможет получить все необходимые исследования в одном месте и достаточно оперативно, - подчеркнул Виктор Алексейков. - Кроме этого, имеющееся диагностическое оборудование позволяет расширять сотрудничество со страховыми компаниями, увеличивать количество платных услуг. Только за прошлый год мы увеличили выручку по внебюджетной деятельности в два раза - эти денежные средства направляются на закупку новой техники, обучение кадров. Потому что кадровая составляющая - один из важных факторов оказания медицинской помощи. Для врачей работа на современном оборудовании является важным аспектом в профессиональной деятельности и дальнейшем закреплении на этом рабочем месте. Это дает возможность развивать свой профессиональный уровень, потому что рядом есть более опытные специалисты, с которыми в сложных случаях проводят врачебные консилиумы. Так получается более точное медицинское заключение".

Постоянно обновляется и лабораторное оборудование. Одна из последних новинок - хемилюминесцентный анализатор. "Это автоматизированный анализатор, который производит исследование крови на гормоны, витамины и онкомаркеры. Результат анализа пациент может получить уже в течение 2-3 часов, - отметил главврач. - Все имеющееся в поликлинике диагностическое оборудование и методы исследования дополняют друг друга. Например, на УЗИ были выявлены у пациента проблемы со щитовидной железой. Тут же можно сдать кровь на гормоны этой железы и узнать, в чем проблема. Такая диагностика помогает обнаружить серьезные заболевания на достаточно ранней стадии и не дать им перерасти во что-то более серьезное. Выполняются эти исследования на платной основе, однако их стоимость в два раза ниже, чем в частных центрах".

В планах на будущее - поступательное развитие материально-технической базы поликлиники. "Мы будем продолжать развивать нашу поликлинику, не только закупая новое оборудование, но и обучая медицинский персонал. Все это в комплексе позволит вывести оказание медицинской помощи на новый, более современный уровень. Для человека, который приходит в поликлинику, важно получить все необходимые исследования, не тратя на это много времени. Мы стараемся делать так, чтобы нашим пациентам было комфортно - ведь это тоже влияет на процесс выздоровления", - подчеркнул Виктор Алексейков.

Могилевская поликлиника №6 обслуживает 18 тыс. человек, в том числе проживающих в сельской местности. Ежегодно здесь проходят профилактические осмотры еще около 30 тыс. человек.-0-