Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области проведет акцию "Безопасный обгон" 27-30 июля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В целях профилактики ДТП, а также пресечения нарушений правил обгона, маневрирования с 27 по 30 июля 2021 года Госавтоинспекция Минской области проведет профилактическую акцию "Безопасный обгон". В ходе профилактических мероприятий будет осуществляется негласный (смешанный) контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД с использованием транспортных средств ГАИ в стандартной (гражданской) окраске, а также технических средств фото- и видеофиксации выявленных нарушений. В первую очередь под контролем аварийно опасные участки дорог, места концентрации ДТП, в том числе по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения", - рассказали в УГАИ.

Правоохранители отметили: анализ дорожной обстановки свидетельствует, что на территории Минской области отмечается увеличение количества погибших и пострадавших в ДТП по причине лобовых столкновений. "Основными предпосылками совершения дорожных трагедий являются нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Как правило, указанные происшествия влекут за собой значительную тяжесть последствий и имеют большой общественный резонанс", - добавили в ведомстве.

"За 6 месяцев этого года по причине нарушений водителями правил обгона на территории Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Всего выявлено 1745 фактов правонарушений данного характера, водители привлечены к административной ответственности", - подчеркнули в УГАИ.

ГАИ напоминает, что нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

"Водители, обгон - это опасный маневр, и прежде чем его совершать, необходимо убедится в его безопасности. При этом выбирайте безопасную скорость движения и будьте всегда предельно внимательными за рулем", - отметили в ведомстве.-0-