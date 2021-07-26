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Гродненские судебные эксперты установили подлинность долговой расписки 20-летней давности

26.07.2021 17:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские судебные эксперты исследовали долговую расписку, написанную более 20 лет назад. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Еще в 1999 году гродненец дал в долг мужчине $28 тыс. Должник написал расписку. В следующем году мужчина попросил в долг еще $12 тыс. Запись об этом также внесли в первоначальную расписку. Срок возврата долга не оговаривался.

Через три года гродненец потребовал вернуть деньги. Должник отказался. Мужчина в милицию не обращался, так как не мог найти расписку. Отыскал он ее лишь в 2021 году и сразу пошел к правоохранителям. Следователи назначили судебную почерковедческую экспертизу в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ.

"Сложность экспертизы была в том, что между распиской и предоставленными для сравнения образцами почерка проверяемого прошло около 22 лет. Особенности почерка одного и того же человека на протяжении всей его жизни претерпевают изменения. У одних эти изменения не очень значительны и связаны, как правило, с упрощением строения почерка, уменьшением размера букв, изменением наклона, незначительным нарушением стройности и так далее. У других изменения в почерке могут быть более существенными. Они связаны чаще всего с какими-либо серьезными заболеваниями, полученными в результате травм, либо со старением организма. Иногда такие изменения не только затрудняют проведение сравнительного исследования, но и не позволяют это сделать", - рассказал старший судебный эксперт Гродненского межрайонного отдела ГКСЭ Петр Бовсюк.

Судебным экспертам удалось установить, что представленный рукописный текст расписки выполнен должником. По данному факту следователями Гродненского МОСК проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Еще в 1999 году гродненец дал в долг мужчине $28 тыс. Должник написал расписку. В следующем году мужчина попросил в долг еще $12 тыс. Запись об этом также внесли в...
 
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