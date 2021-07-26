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Контроль за строительством жилья в Могилевской области будет усилен - КГК

26.07.2021 17:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля Могилевской области проанализировано выполнение в регионе доведенных заданий по строительству жилых домов в I полугодии 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.

В этот период за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 131 тыс. кв.м общей площади жилых домов, или 36,4% к доведенному годовому заданию (360 тыс. кв.м) и 104,1% к заданию полугодия (126 тыс. кв.м). Вместе с тем, по оценке КГК, принятые меры недостаточны. "Из-за неритмичного финансирования и ненадлежащей организации строительного процесса приостанавливалось строительство 25 многоквартирных жилых домов, законсервировано строительство одного дома, по 15 - не приняты в эксплуатацию встроенно-пристроенные помещения и выделенные пусковые комплексы", - отметили в ведомстве.

С начала года за ненадлежащее выполнение заданий по жилищному строительству, допущенные при строительстве нарушения и недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц, к административной - 1 юридическое и 90 физических.

В КГК также подчеркнули, что в связи с временными проблемами с коммерческим кредитованием жилья остро стоит вопрос реализации жилых помещений в строящихся и построенных жилых домах. К примеру, во введенных в эксплуатацию в январе-июне текущего года объектах не реализовано 95 квартир общей площадью почти 6 тыс. кв.м, в строящихся домах нет покупателей на 414 квартир площадью около 24 тыс. кв.м.

Могилевскому облисполкому, Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по Могилевской области КГК внесены предложения по усилению контроля за строительством жилья, безусловному выполнению по итогам года задания по его возведению.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Комитетом государственного контроля Могилевской области проанализировано выполнение в регионе доведенных заданий по строительству жилых домов в I полугодии 2021...
 
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