Продукцию с небезопасными подсластителями выявили в Гомельской области

Источник материала: БелТА

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта обнаружили продукцию, которая не отвечает техрегламенту Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Специалисты пояснили, что указанным техническим регламентом определено, какие подсластители, в каких количествах и в каких продуктах можно использовать. Документом разрешено порядка 20 видов подсластителей в различных комбинациях.

"Вместе с тем использование определенных подсластителей в некоторых видах пищевых продуктов не допускается. Однако производители не всегда соблюдают требования техрегламента, что создает угрозу жизни и здоровью человека. Это показали результаты надзорной деятельности областной инспекции Госстандарта в прошлом месяце", - отметили в инспекции.

Так, специалисты установили, что при производстве персикового сокосодержащего напитка с маркировкой "ВкусноСОК" (изготовитель ООО "Экспресс-Кубань", Россия, Адыгея) использовалась заявленная в маркировке пищевая добавка - подсластитель неотам (Е961), применение которого в сокосодержащих напитках не допускается.

В жареном соленом арахисе со вкусом сладкого перца чили под маркировкой Big Bob (изготовитель ООО "Снэк Продакшн", Украина) использовался подсластитель стевиолгликозиды (Е960), что также не допустимо.

Кроме того, установлено, что при производстве популярных кофейных растворимых напитков - JACOBS 3 в 1 "Мягкий" и "Классика" (изготовитель ООО "Якобс Дау Эгбертс Рус", Россия), "Жокей 3 в 1" - "Классический", "Мягкий", "Крепкий" ароматизированный и "Карамель" ароматизированный (изготовитель ООО "Орими", Россия) - использовались совместно с сахаром подсластители ацесульфам калия (Е950), аспартам (Е951), цикламат натрия (Е952). Однако их применение допустимо только при изготовлении продукции с пониженной энергетической ценностью (калорийностью).

По несоответствующей продукции инспекция приняла меры в рамках действующего законодательства и компетенции.-0-