ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дорожную разметку нанесут ночью на 19 участках в Минске

26.07.2021 21:31 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут сегодня ночью на 19 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома со ссылкой на КУП "СМЭП Мингорисполкома".

Речь о следующих участках улично-дорожной сети: пр.Независимости от ул.Калиновского до МКАД; участок ул.Седых от ул.Карбышева до ул.Калиновского; ул.Севастопольская; пр.Газеты "Звезда"; участок ул.Казинца от ул.Корженевского до ул.Кижеватова; ул.Янки Брыля; ул.Ландера; участок МКАД вблизи д.Зацень (34-35 км); пер.Промышленный; ул.Корженевского; пересечение ул.Ленина с ул.Интернациональной; пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского; ул.Жилуновича; ул.Наполеона Орды; ул.Каролинская; развязка пр.Независимости - ул.Острошицкая, в том числе съезды вдоль пр.Независимости; ул.Никифорова; ул.Шафарнянская; пересечение ул.Якуба Коласа с ул.Кульман, ул.Дорошевича, ул.Хмельницкого.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Идею школьного бизнеса по производству здоровых перекусов реализуют в Юрцево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by