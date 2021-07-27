Дорожную разметку сегодня нанесут на семи участках в Минске

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку сегодня нанесут на 7 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланированы работы на пр.Газеты "Правда", ул.Шпилевского, ул. П.Панченко, ул.Дроздовича, ул.Прушинских, ул.Ширмы и велопереездах по ул.Шаранговича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-