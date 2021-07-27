Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С полудня до полуночи мобильные контролеры будут включены на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, д.99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч) и пр.Независимости, д.156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики установят на пр.Независимости, д.131, к.2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, д.55 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60 к.5 (60 км/ч), ул.Маяковского, д.101 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч) и ул. Чкалова, д.1 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-