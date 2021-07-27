Старейший белорусский ж/д вокзал 1 августа соберет гостей на праздник в Поречье

Источник материала: БелТА

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, пройдет яркий тематический праздник. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Станция Поречье в Гродненском районе 1 августа превратится в большую концертную площадку. Здесь в течение дня будут выступать артисты и коллективы художественного творчества клубных учреждений Гродненского района.

Во время театрализованного открытия праздника гости смогут погрузиться в атмосферу 1862 года, когда был открыт первый на территории Беларуси железнодорожный вокзал. Даст старт выступлениям духовой оркестр Поречской детской музыкальной школы искусств. Затем начнется праздничный концерт "Виват железнодорожникам!"

"Праздник возник неслучайно. Именно линия Поречье - Гродно как часть магистрали Санкт-Петербург - Варшава была первым железнодорожным участком на территории Беларуси. Надеемся, праздник станет еще одним брендом Поречья, привлечет в агрогородок новых гостей, заинтересует людей к путешествиям по железной дороге", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Во время праздника будут работать сразу несколько интерактивных площадок, выездная торговля, аттракционы и аквагрим. Поречская сельская библиотека - краеведческий центр реализует проект "Читающий вокзал", на котором представит интересную тематическую литературу. Детям предложат поучаствовать квест-игре и велоквесте по знаменитым местам агрогородка Поречье.-0-