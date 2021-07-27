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В Витебской области борщевик Сосновского уничтожен на территории около 3,7 тыс. га

27.07.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области борщевик Сосновского уничтожили на территории около 3,7 тыс. га, что составило 105% к намеченному плану. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"На 1 июля выполнены работы на площади около 3,7 тыс. га при задании на эту дату немногим более 3,5 тыс. га, что составило 105% к намеченному плану. Химическим методом обработали около 3,1 тыс. га, механическим - 394 га. Перепахано и засеяно травосмесями 190 га. Ситуация осложнилась появлением борщевика на площадях, отработанных в 2018-2019 годах и считавшихся потенциально очищенными, что потребовало от землепользователей дополнительных мер", - рассказали в областном комитете.

Из районных бюджетов на борьбу с инвазивным растением было выделено более Br1,2 млн. Эти средства направлены на борьбу с борщевиком на землях сельскохозяйственных организаций и населенных пунктов. Остальные землепользователи проводили мероприятия по уничтожению зеленого агрессора за счет собственных средств. Единственным государственным исполнителем намеченных работ стало Витебское областное управление МЧС.

"В районах сейчас идет комиссионная приемка выполненных работ. Исполнители устраняют выявленные недостатки", - рассказали в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Работники районных инспекций также провели проверки и выявили, что в большинстве районов не был обеспечен комплексный подход к проведению работ: рядом с качественно отработанным участком одного землепользователя располагались участки другого землепользователя, на которых цвел борщевик. Неудовлетворительное качество выполненных работ отметили на территории Витебского, Городокского, Толочинского, Ушачского районов и Витебска. За неисполнение предписанных мероприятий к административной ответственности привлечено 57 должностных лиц на сумму Br7 тыс.

В этом сезоне были отмечены и положительные примеры: активно включились в борьбу с борщевиком и успешно выполнили все необходимые мероприятия дорожные организации, в частности КУП "Витебскоблдорстрой" и предприятия мелиоративных систем, которые быстро и качественно провели работу по уничтожению инвазивного растения.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Из районных бюджетов на борьбу с инвазивным растением было выделено более Br1,2 млн. Эти средства направлены на борьбу с борщевиком на землях сельскохозяйственных...
 
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