Безработные могилевчане могут обучиться новой профессии с гарантией трудоустройства

Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Безработным могилевчанам предлагают получить новую профессию под гарантию трудоустройства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

"Безработным гражданам Могилева мы предлагаем получить востребованную на рынке труда профессию под гарантию трудоустройства на предприятия областного центра - электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Сейчас идет набор на обучающие курсы", - рассказали в управлении по труду, занятости и соцзащите.

Услуги по направлению на обучение предоставляются безработным гражданам бесплатно. По окончании курсов выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда. "Во время прохождения обучения будет выплачиваться стипендия, также у обучающихся есть право на получение материальной помощи. Иногородним при необходимости предоставляется общежитие", - добавили в управлении.

Желающие пройти обучение по новой специальности должны обратиться в управление по адресу: г.Могилев, ул.Космонавтов, 17 (каб.14). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (0222) 41-88-09, 8 (0222) 41-88-16.-0-