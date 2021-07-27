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Безработные могилевчане могут обучиться новой профессии с гарантией трудоустройства

27.07.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Безработным могилевчанам предлагают получить новую профессию под гарантию трудоустройства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

"Безработным гражданам Могилева мы предлагаем получить востребованную на рынке труда профессию под гарантию трудоустройства на предприятия областного центра - электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Сейчас идет набор на обучающие курсы", - рассказали в управлении по труду, занятости и соцзащите.

Услуги по направлению на обучение предоставляются безработным гражданам бесплатно. По окончании курсов выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда. "Во время прохождения обучения будет выплачиваться стипендия, также у обучающихся есть право на получение материальной помощи. Иногородним при необходимости предоставляется общежитие", - добавили в управлении.

Желающие пройти обучение по новой специальности должны обратиться в управление по адресу: г.Могилев, ул.Космонавтов, 17 (каб.14). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (0222) 41-88-09, 8 (0222) 41-88-16.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Услуги по направлению на обучение предоставляются безработным гражданам бесплатно. По окончании курсов выдается свидетельство о присвоении квалификационного...
 
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