Детский экономический форум пройдет в Могилевском районе 24 августа

Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе 24 августа пройдет детский экономический форум. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома Наталья Колос.

"Мероприятие пройдет впервые и станет частью программы III Инвестиционного форума "Могилевский район - территория возможностей", - рассказала Наталья Колос. - Оно нацелено на создание площадки c интенсивным образовательным процессом, на которой молодые люди смогут продемонстрировать свой талант, приобрести дополнительные знания по различным направлениям, найти единомышленников и получить общественную государственную и международную поддержку своих социально значимых инициатив".

Участниками детского форума станут представители органов исполнительной власти, в том числе сферы образования района и области, инвесторы, зарубежные гости, а также руководители учебных заведений и учащиеся. Основные мероприятия пройдут в д.Салтановка на территории ресторанно-гостиничного комплекса "Грин-Хилл".

Во время проведения форума будет организована выставка методических материалов, разработанных воспитателями учреждений дошкольного образования, состоится открытый диалог с победителями республиканских олимпиад по финансовой грамотности, интерактивная презентация и обмен опытом исследовательской и проектной работы экономической направленности. Кроме того, будет представлена туристическая деятельность учреждений образования района.

В программу форума также включена выставка-продажа изделий ручной работы и сувенирной продукции, изготовленных воспитанниками Центра творчества детей и молодежи Могилевского района. Желающие смогут воспользоваться услугами киберзоны, организованной районным комитетом БРСМ, а также поучаствовать в игровой и концертной программах.-0-