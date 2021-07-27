Аграрии Гомельской области завершают уборку озимого рапса

Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области убрано свыше 93% площадей озимого рапса, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Рудович.

"Всего в области озимый рапс разместился на площади 33,3 тыс. га. К сожалению, некоторая часть посевов была повреждена из-за сухих погодных условий. В итоге уборке подлежало 32,5 тыс. га. Уже убрано более 93% площадей. В бункерном весе получили 48 тыс. т маслосемян", - рассказал Иван Рудович.

Зимний рапс в регионе выращивают все районы. Больше всего в Рогачевском и Буда-Кошелевском - свыше 4 тыс. га в каждом.

Средняя урожайность озимого рапса по области - 15,4 ц/га, это несколько выше прошлогоднего.

После доработки маслосемена отправятся на маслодавильное оборудование - на Гомельский жировой комбинат, в агрокомбинат "Южный", Светлогорский производственный участок Речицкого КХП и др. В зависимости от качества сырья здесь получат техническое или пищевое масло. Рапсовый жмых, который образуется при переработке семян, отправят на нужды животноводства как высокобелковую добавку, в том числе для комбикормов.

По словам главного специалиста, в регионе намерены расширить посевные площади озимого рапса до 80 тыс. га в предстоящую посевную кампанию, которую необходимо провести до 30 августа. Так, в Буда-Кошелевском районе планируется, что под эту культуру отведут до 10 тыс. га, в Рогачевском - 9,5 тыс. га, Жлобинском - до 8 тыс. га.

"В числе весомых преимуществ рапса то, что он хороший предшественник для других культур в севообороте. Злаковые, колосовые, многолетние травы дают большую нагрузку на почву, эти культуры способствуют накоплению болезней и вредителей. И рапс помогает разорвать эту цепь", - уточнил главный специалист.

По его словам, часть элитных семян для посева готовят в области - в "Коротковичах" Жлобинского района, "Калининском" Добрушского, областной сельскохозяйственной опытной станции в Довске и других организациях, часть планируют закупить.

"При расширении площадей озимого рапса большой упор будет сделан и на совершенствование технологии выращивания культуры, в том числе и в плане борьбы с болезнями, сорняками, вредителями", - заключил Иван Рудович.-0-