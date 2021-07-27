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Первым экипажем-тысячником в Витебской области стали отец и сын Лаптинские

27.07.2021 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе сегодня чествовали первый экипаж-тысячник из хозяйства "Межево-Агро". В церемонии приняли участие руководство Витебской области, Оршанского района, представители объединения профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми в северном регионе преодолели тысячный намолот зерновых отец и сын Валентин и Владислав Лаптинские. Вдвоем они работают уже четвертый сезон, им доверили мощную импортную технику. Старший в экипаже - сын Владислав. "Надо молодежь продвигать вперед, а я чем могу - помогу. Решили, что он будет комбайнером, а я помощником", - рассказал Валентин Лаптинский, который в сельском хозяйстве уже 27 лет.

Владислав начинал помощником комбайнера еще в школьные годы на каникулах. На работе они с отцом все делают вместе и понимают друг друга с полуслова. "Рано встаем и допоздна. Погода пока позволяет зарабатывать, поэтому трудимся по максимуму", - добавил сын.

Заместитель генерального директора "Межево-Агро" Дмитрий Круковский отметил, что тандем Лаптинских один из лучших, ежегодно занимает лидирующие места в области, их чествуют на "Дажынках". "Они ответственные работники, трудятся с утра до ночи: сколько можно согласно технологиям убирать, они это делают", - сказал Дмитрий Круковский. В "Межево-Агро" в этом году к уборке 2080 га озимых и 1 тыс. га яровых культур. Хорошую урожайность показывает озимая пшеница. Каждый день в поле выезжают девять комбайнов.

В Витебской области на сегодня убрали почти четверть площадей. Этот год особенно нетипичен по сравнению с прошлогодними кампаниями. "На сегодняшнее утро убрали 23,5% площадей, в прошлом году на эту дату было 5%. Специфика в том, что еще параллельно наложилась уборка озимого рапса, зерновых и заготовка кормов. Все это сказывается на нагрузке специалистов. Средняя урожайность по региону - 29 ц/га, намолочено 237 тыс. т зерновых. Ежедневно на полях задействовано около 1,1 тыс. комбайнов, на отвозке зерна - почти 1,4 тыс. техники", - рассказал заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов. Помогают сельчанам и работники предприятий городов. В области выйти на 70% убранных площадей планируют к 10 августа.

Всего в Витебской области сейчас шесть экипажей-тысячников. Сегодня также чествовали комбайнера Алексея Капашилова из СПК "Лариновка". После обеда поздравят молодого водителя Дмитрия Иванова из ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", который первым в северном регионе перевез свыше 1 тыс. т зерна. Примечательно, что сегодня он отмечает 30-летие.-0-

 
 
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Первыми в северном регионе преодолели тысячный намолот зерновых отец и сын Валентин и Владислав Лаптинские. Вдвоем они работают уже четвертый сезон, им доверили...
 
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