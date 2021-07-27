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Бюджет Могилевской области в I полугодии на 64,4% сформирован госсектором экономики

27.07.2021 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Доходы бюджета Могилевской области в первом полугодии на 64,4% сформированы плательщиками государственного сектора экономики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"В консолидированный бюджет региона от организаций государственного сектора экономики за январь - июнь 2021 года поступило Br444,2 млн, или 64,4% общих поступлений, - отметили в инспекции. - От организаций негосударственного сектора поступило Br191,5 млн (27,8%), индивидуальные предприниматели уплатили Br30,5 млн (4,4%), физические лица - Br23,5 млн (3,4%). Общие поступления в бюджет области составили почти Br690 млн".

По состоянию на 1 июля в области числится 418,8 тыс. действующих плательщиков. Из них 13 тыс. - организации негосударственного сектора, 2,4 тыс. - госсектор экономики, 26 тыс. - индивидуальные предприниматели и 377,4 тыс. - физлица.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По состоянию на 1 июля в области числится 418,8 тыс. действующих плательщиков. Из них 13 тыс. - организации негосударственного сектора, 2,4 тыс. - госсектор экономики, 26...
 
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