Новые специальности ПолесГУ вызвали интерес абитуриентов

Источник материала: БелТА

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новые специальности в Полесском государственном университете вызвали интерес у абитуриентов, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ирина Пригодич.

"В целом по университету конкурс сложился на уровне 1,7 человека на место. На новые специальности он был выше. На специальность "биохимия (аналитическая биохимия)" на одно место претендовали два человека. На "управление инновационными проектами на промышленных предприятиях" конкурс составил 2,2", - рассказала Ирина Пригодич.

На специальность "биохимия" на дневную форму обучения планируют набрать 28 человек, 21 из них будет учиться на бюджете. По специальности "управление инновационными проектами на промышленных предприятиях" будет сформирована группа из 23 человек (13 бюджетных мест). Всего же в ПолесГУ намерены принять в ряды студентов 883 абитуриента. В том числе 484 человека смогут получить высшее образование бесплатно.

"Отличительная особенность приемной кампании, что абитуриенты приходили равномерно, в среднем за день человек 130-150. Не было ни низкого спроса, ни ажиотажа. Исключение - последний день подачи документов на бюджет, который выделяется всегда. Для поступающих по трем сертификатам зачисление будет 31 июля. Для тех, кто сдает в университете внутренние испытания, оно пройдет 4 августа", - отметила ответственный секретарь. Прием документов на платную форму продлится по 9 августа.

В Полесском госуниверситете всем студентам предоставляют общежитие.-0-