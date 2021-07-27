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К сбору ранних сортов яблок приступили в Кировском районе

27.07.2021 12:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В садах ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Кировского района приступили к сбору ранних сортов яблок. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал ведущий агроном-садовод хозяйства Александр Иваницкий.

"Сбор яблок только начался, поэтому мы снимаем самый ранний сорт "Женева", который высажен на территории более 3 га, - отметил Александр Иваницкий. - Сады хозяйства занимают площадь 213 га. Здесь представлены около 30 сортов яблок белорусской и польской селекции. Среди последних самые популярные "Голден" и "Глостер".

Прошлым летом аграрии собрали 1,7 тыс. т яблок, однако в этом году урожай ожидается скромнее - около 1,5 тыс. т. В этот сезон подвела жаркая погода. "Деревья активно сбрасывали яблоки, так как им не хватало сил на вызревание всех плодов, - отметил ведущий агроном. - Засуха отразилась и на качестве самого плода, который недобрал сока".

Белорусские яблоки пользуются большим спросом у покупателей, поэтому вопросов с их реализацией не возникает. Плодовая продукция будет поступать на внутренний рынок - в основном в магазины Могилева и Бобруйска. Поскольку ранние сорта яблок нетранспортабельны, отгружать в Россию в хозяйстве планируют более поздний урожай.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Прошлым летом аграрии собрали 1,7 тыс. т яблок, однако в этом году урожай ожидается скромнее - около 1,5 тыс. т. В этот сезон подвела жаркая погода.
 
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