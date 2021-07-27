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В Минске на двух перекрестках временно не работают светофоры
27.07.2021 12:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечениях ул. Козлова - ул. Ботаническая и пр. Партизанский - ул. Кулешова до 17.00 не будут работать светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
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