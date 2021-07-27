В Минске на двух перекрестках временно не работают светофоры

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечениях ул. Козлова - ул. Ботаническая и пр. Партизанский - ул. Кулешова до 17.00 не будут работать светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-