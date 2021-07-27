Запрет на посещение лесов введен в Костюковичском и Хотимском районах

Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском и Хотимском районах Могилевской области с 27 июля введен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом БЕЛТА рассказали в областном управлении МЧС.

"При запрете гражданам запрещено находиться в лесных массивах, - рассказали в управлении. - Ограничение также действует на въезд транспортных средств, за исключением транспорта юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со ст.106 Лесного кодекса Беларуси, а также органов и сил обеспечения национальной безопасности".

За нарушение правил посещения леса предусмотрена административная ответственность - штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br29). Если лесному фонду будет причинен ущерб, то штраф может достигать 50 БВ.-0-