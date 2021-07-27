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ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе

27.07.2021 13:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Приплод на ферме по разведению и содержанию оленей Калинковичской районной структуры РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" в нынешнем сезоне составил около 30 особей.

Ферма по разведению этих животных существует 6 лет и работает на импортозамещение. Разведение оленей - это часть республиканской программы "Белорусский лес". Питомник позволяет не тратить средства на закупку особей за рубежом. При этом помогает увеличивать популяцию диких животных и привлекать в Беларусь иностранных туристов для охоты. -0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
Егерь Олег Авдеенка
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
Начальник Калинковичской РОС РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир Алисейко во время подсчёта приплода
Начальник Калинковичской РОС РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир Алисейко во время подсчёта приплода
ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе
Прибор для удобного подсчета движущихся животных

 
 
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Приплод на ферме по разведению и содержанию оленей Калинковичской районной структуры РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" в нынешнем сезоне составил...
 
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