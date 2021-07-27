ФОТОФАКТ: Огромное поле подсолнухов в Гродненском районе

Источник материала: БелТА

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поле подсолнухов на территории коммунального производственного сельскохозяйственного унитарного предприятия "Гродненская птицефабрика". Подсолнечник в Гродненской области выращивают как для получения масла, так и в качестве корма для животных. Кроме того, это растение - отличный медонос.-0-

Фото Леонида Щеглова



















































