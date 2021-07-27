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ФОТОФАКТ: Огромное поле подсолнухов в Гродненском районе
27.07.2021 15:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поле подсолнухов на территории коммунального производственного сельскохозяйственного унитарного предприятия "Гродненская птицефабрика". Подсолнечник в Гродненской области выращивают как для получения масла, так и в качестве корма для животных. Кроме того, это растение - отличный медонос.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Поле подсолнухов на территории коммунального производственного сельскохозяйственного унитарного предприятия "Гродненская птицефабрика".
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