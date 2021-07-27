ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предприниматель купил неиспользуемое здание сельсовета в Столинском районе

27.07.2021 16:51 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На организованных комитетом "Брестоблимущество" электронных торгах сегодня проданы два объекта неиспользуемой коммунальной собственности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Предпоследние торги месяца проходили на площадке Белорусской универсальной товарной биржи и оказались результативными. На продажу было выставлено 7 лотов, все - со снижением цены на 80%. Предварительный интерес у потенциальных покупателей вызвали два объекта, которые в итоге и ушли с молотка.

Одноэтажное кирпичное здание сельсовета 1971 года постройки в агрогородке Струга Столинского района продано единственному участнику торгов по начальной цене, увеличенной на 5%, за Br3,2 тыс. Новым собственником недвижимости стал индивидуальный предприниматель. Объект административно-хозяйственного назначения имеет широкий спектр использования - под размещение объектов торговли, оказание бытовых услуг, ведение личного подсобного хозяйства.

Новый владелец появился и у здания котельной в деревне Кончицы Пинского района. Капитальное строение 1992 года постройки площадью около 472 кв.м приглянулось местному жителю. Он также оказался единственным претендентом и приобрел объект с увеличением начальной цены продажи на 5% - за Br4,3 тыс.

До конца месяца "Брестоблимущество" планирует провести еще один аукцион, который назначен на 30 июля. На продажу выставлен комплекс строений из здания школы, мастерских, теплицы, овощехранилища, насосной в городе Коссово Ивацевичского района. Цена продажи снижена на 80% и составляет Br4,2 тыс.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предпоследние торги месяца проходили на площадке Белорусской универсальной товарной биржи и оказались результативными. На продажу было выставлено 7 лотов, все -...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Проекты Белорусского союза женщин подсказаны жизнью - Кличковская
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by