Проекты Белорусского союза женщин подсказаны жизнью - Кличковская

Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проекты, которые реализует Белорусский союз женщин, подсказаны самой жизнью. Акцент на этом сделала председатель Гомельской областной организации БСЖ Елена Кличковская сегодня во время выездного заседания президиума региональной организации в Жлобинском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Гомельской области БСЖ реализует не один десяток проектов, акций, инициатив социальной направленности. Они касаются и консолидации общества, и патриотического воспитания молодежи, и повышения статуса семьи, популяризации семейных ценностей, и защиты материнства, детства, и помощи людям, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. Все эти проекты подсказаны самой жизнью, реальными историями и конкретными ситуациями", - отметила Елена Кличковская.

Участники выездного заседания рассмотрели, как воплощаются в жизнь соцпроекты на примере Жлобинского района. Член правления районной организации ОО "БСЖ", главный редактор газеты "Новы дзень" Галина Мельникова отметила, каким теплым и душевным стал проект "Мы вас поздравляем, боевые подруги", когда слова благодарности и признательности адресуют женщинам - ветеранам Великой Отечественной войны. Поддержали активистки женского движения инициативу "Семья всему начало", во время которой проходят праздники, посвященные самым дружным, уважаемым семьям села. "Это и семьи ветеранов труда разных сфер, и семьи приемные, многодетные, молодых специалистов", - уточнила Галина Мельникова.

Большое внимание уделяют жлобинчанки проекту "В Беларуси - ни одного брошенного ребенка". Активистки районной организации БСЖ - частые гости в социально-педагогическом центре, неблагополучных семьях, некоторые из них шефствуют над детьми, находящимися в социально опасном положении. Многим детям обрести семью помог проект "Найдите меня, мама и папа". Положительные отклики получили инициативы "Четверг откровенного разговора" - встречи со старшеклассницами, девушками - учащимися ссузов, молодыми работницами предприятий, а также "К малой родине с женской заботой" по благоустройству памятных мест, "Народная стройка" по ремонту детской поликлиники и многие другие.

"И в дальнейшем курс нашей деятельности будет социальной направленности и мы реализуем новые полезные для наших людей проекты", - подчеркнула Галина Мельникова.

О конкретной помощи со стороны организации речь шла при посещении объектов - детской поликлиники, центра раннего вмешательства. В сельхозпредприятии "Лукское" представительницы БСЖ чествовали экипажи комбайнеров, которые заняты на уборке урожая. Также активистки возложили цветы и венки к мемориалу "Детям - жертвам Великой Отечественной войны" в Красном Береге.-0-