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В Минской области за 12 дней выявлено более 1 тыс. нарушений ПДД водителями мототранспорта

27.07.2021 18:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Минской области совместно со службами милиции общественной безопасности с 15 по 26 июля провели комплекс мероприятий по предупреждению ДТП и пресечению нарушений ПДД водителями двухколесных механических транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В рамках акции рейдовые мероприятия осуществлялись путем негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием служебного мототранспорта. В ходе профилактических мероприятий стражами дорог области выявлено 1028 нарушений водителями двухколесных механических транспортных средств, из них пресечен 21 факт управления мототранспортом в нетрезвом состоянии, задержаны 133 водителя-бесправника. 150 мотовладельцев лишились транспортных средств.

"Итог данной профилактической акции говорит о том, что водители мототранспорта продолжают нарушать ПДД, не думая о последствиях, в связи с этим данные профилактические мероприятия будут продолжены. Уважаемые мотоциклисты, помните, что только культура вождения и соблюдение ПДД помогут избежать неприятностей на дороге", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ Минской области совместно со службами милиции общественной безопасности с 15 по 26 июля провели комплекс мероприятий по предупреждению ДТП и...
 
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