Дорожную разметку нанесут ночью на 17 участках в Минске

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут сегодня ночью на 17 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома со ссылкой на КУП "СМЭП Мингорисполкома".

Речь о следующих участках улично-дорожной сети: ул.Кижеватова; ул.Брыля; ул.Сапеги; ул.Михайловская; участок ул.Казинца от ул.Корженевского до ул.Кижеватова; ул.Космонавтов; участок пр.Рокоссовского от ул.Плеханова до ул.Малинина; участок МКАД вблизи деревни Зацень (34-35-й км); пер.Промышленный; ул.Жилуновича; пересечение ул.Ленина с ул.Интернациональной; пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского; ул.Каролинская; развязка пр.Независимости - ул.Острошицкая, в том числе съезды вдоль пр.Независимости; ул.Никифорова; ул.Стариновская и пересечение ул.Я. Коласа с ул.Хмельницкого.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-