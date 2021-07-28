Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области установлены сроки сбора брусники и клюквы. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

В лесных массивах сбор брусники разрешен с 12 августа, клюквы - с 6 сентября. Сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод на территории региона в 2021 году определены решением Могилевского облисполкома.

"Собирать ягоды нужно способами, которые не наносят вреда ягодникам и не приводят к их уничтожению, - напомнили в лесохозяйственном объединении. - При сборе брусники содержание зрелых ягод должно составлять не менее 99% от собранной массы, клюквы - не менее 95%".

За нарушение сроков, применение запрещенных средств или методов сбора (заготовки) дикорастущих ягод, а также за другие нарушения правил сбора предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составит до 20 базовых величин (Br580), для ИП - до 100 БВ (Br2,9 тыс.), для юрлиц - до 500 БВ (Br14,5 тыс.).-0-