Более 600 магазинов Брестской области продают товары к школе

Источник материала: БелТА

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области товары к школе предлагают более 600 магазинов, свыше 160 из них продают одежду и обувь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

"В розничной сети с начала июля постепенно расширяется ассортимент одежды, обуви, кожгалантерейных изделий, канцелярских и других товаров к школе. Например, основной ассортимент одежды и трикотажных изделий сформирован отечественными производителями. Продукцию предлагают как предприятия концерна "Беллегпром", так и частные компании", - рассказали в управлении торговли.

В Брестской области для подготовки к новому учебному году планируют организовать около 130 выставок-продаж и расширенных продаж и 17 школьных базаров. В некоторых магазинах оформлены уголки для первоклассников. В Бресте ярмарка развернется вблизи рынка ЗАО "Юнифуд" (ул. Московская, 332). Товары к школе там можно будет приобрести в августе каждую пятницу, субботу и воскресенье (за исключением 1 августа). В Барановичах такая площадка выделена у кинотеатра "Октябрь" (ул. Ленина, 2). Она будет работать с 10 августа по 30 сентября. В Пинске для школьного базара выбрали две точки. Первая расположится с 9 августа по 12 сентября у магазина "Товары для женщин" на ул. Днепровской флотилии. Вторая будет работать 22 августа рядом с магазином "Буратино".

В это время многие торговые организации предлагают скидки на одежду и обувь для детей, канцелярские принадлежности, портфели и сумки. К акции присоединились ОАО "Брестобувьторг", Брестский ЦУМ, "Детский мир", "Буслік", торговые центры "Радуга" в Барановичах и "Буратино" в Пинске, фирменные магазины производителей трикотажных изделий, книжные и канцелярские магазины. В зависимости от вида товаров предоставляются скидки от 5% до 70%.-0-