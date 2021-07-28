Березинский заповедник разработал эксклюзивный тур по наблюдению за медведями в дикой природе

Источник материала: БелТА

28 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском биосферном заповеднике разработали специальный тур по наблюдению за медведями в их среде обитания. Об этом информирует сайт природоохранного учреждения, сообщает БЕЛТА.

Увидеть самого опасного хищника наших лесов в природе удается чрезвычайно редко. Этот краснокнижный зверь обитает в глухих и непроходимых местах. Он чрезвычайно осторожен, имеет острый слух и необыкновенное обоняние. На территории заповедника живет около трети всей белорусской популяции бурых медведей - примерно 70 особей. "У наших посетителей появилась уникальная возможность. Для наблюдения и фотосъемки этих животных в Березинском биосферном заповеднике созданы все необходимые условия: тематические экскурсии и туры, специально обустроенные вышки и укрытия, опытные гиды", - сказали в природоохранном учреждении.

Несмотря на то, что бурый медведь относится к отряду хищных, основу его меню составляет все же растительная пища. Это ягоды, фрукты, орехи, клубни, стебли трав. При отсутствии богатого урожая дикорастущих ягод зверь посещает посевы овса. В бывшей деревне Пострежье, которая находится в самом сердце Березинского заповедника и отдана в распоряжение природы уже на протяжении более 35 лет, остались заброшенные поля. Небольшие участки на прежних пахотных землях там выделены в качестве кормовых полей и ежегодно засеваются овсом. Это излюбленное место посещения диких зверей, в том числе бурых медведей. Они ежегодно наведывают этот участок, проявляя наибольшую активность рано утром и вечером. Первые два туриста (отец и сын), которые приехали 21 июля, смогли увидеть косолапого гостя. "Молодой самец медведя вышел за засеянное овсом поле еще до 21.00. Практически не обращая внимания на своих наблюдателей, он спокойно кормился, а иногда даже вставал на задние лапы, чтобы осмотреть окрестности, к чему-то прислушаться и принюхаться", - рассказали в заповеднике.

Эксклюзивный тур "Медвежий угол" будут проводить до конца августа. Программа рассчитана на два дня. Сама экскурсия начинается в 17.30 и может продлиться до полуночи в зависимости от появления медведя на овсяном поле, его насыщения и желания уйти обратно в лес. Тур одному человеку обойдется от Br122, для двоих - от Br132. В стоимость входит ночлег в гостинице и питание. Записаться на тур можно по телефонам: 8 (02132) 3-77-13, 8 (02132) 3-77-18 и 8 (033) 378-03-23.-0-