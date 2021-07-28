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Историю города в рассказах и песнях представят на "Музейнике" в Бресте

28.07.2021 08:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Историю города в рассказах и песнях презентуют сегодня на "Музейнике" в Художественном музее в Брестской крепости, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Аутентичное мероприятие приурочено ко Дню города. Помимо концерта и рассказов об интересных фактах из истории Бреста, зрители смогут насладиться экскурсией по музею, посмотреть представленные там произведения искусств. В программе - выступления группы Spasenie, историка, автора книг о Бресте. Для визуализации темы в одном из залов музея установлен экран, на котором в течение вечера будут демонстрироваться различные материалы.

"Ожидается, что получится камерное, душевное мероприятие - почти квартирник, но на площадке Художественного музея, пространство которого как нельзя лучше отвечает задаче проекта. По задумке зрителям уготована роль активных участников. Предполагается, что они будут не только слушать песни и рассказы об интересных фактах из истории города и его жителей, но и общаться, задавать вопросы. Словом, это будет микс жанров - самому интересно, что получится", - поделился ожиданиями один из организаторов проекта музыкант Игорь Пашечко.

Программа вечера рассчитана на 1,5 часа. Вход на "Музейник" по билетам. Количество мест ограничено - в зале Художественного музея смогут разместиться до 100 человек.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Историю города в рассказах и песнях презентуют сегодня на "Музейнике" в Художественном музее в Брестской...
 
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