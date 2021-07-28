В бюджет Могилевской области за I полугодие поступило почти Br690 млн

Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В консолидированный бюджет Могилевской области за I полугодие поступило Br689,7 млн. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-центре Инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога - Br281,5 млн, или 40,8%, налога на добавленную стоимость - Br93,8 млн (13,6%), налога на прибыль - Br49,9 млн (7,2%), акцизов - Br38,6 млн (5,6%), налога на недвижимость - Br35,2 млн (5,1%).

Десятка крупных плательщиков обеспечила 20,8% общих поступлений. В лидерах по формированию бюджета - РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ЗАО "Бобруйский бровар", ООО "Кронохем", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", филиал ООО "Евроторг" в г.Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", СООО "Оазис Груп", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт".-0-