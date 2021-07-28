Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на двух участках временно не работают светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтными работами на пересечении ул. Козлова - ул. Ботаническая до 17.00, а также на пересечении пр. Партизанский - ул. Кулешова до 16.30 не будет работать светофорное регулирование", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-