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В Минске на двух участках временно не работают светофоры
28.07.2021 10:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на двух участках временно не работают светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с ремонтными работами на пересечении ул. Козлова - ул. Ботаническая до 17.00, а также на пересечении пр. Партизанский - ул. Кулешова до 16.30 не будет работать светофорное регулирование", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
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