Некачественные мучные сладости изъяли из продажи в Могилеве

Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные мучные сладости изъяли из продажи после проверки одного из ООО в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки в продаже были обнаружены некачественные мучные кондитерские изделия с маркировкой "Яшкино": швейцарские бисквитные рулеты, вишневый и черничный. Изготовитель - Российская Федерация.

По результатам исследований было установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов технологических вспомогательных средств" по безопасности. При производстве продукции использовались заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки для таких изделий - антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) и консервант бензоат натрия (Е211).

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-