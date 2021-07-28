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Лискович 29 июля проведет выездной прием граждан в Слониме

28.07.2021 12:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович проведет 29 июля с 14.00 до 16.00 в Слонимском районном исполнительном комитете (г.Слоним, ул.Красноармейская, 40) выездной личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц, а также прямую телефонную линию по телефону 8 (01562) 2-72-87. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 8 (01562) 5-03-60, 8 (01562) 2-71-77.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 8 (01562) 5-03-60, 8 (01562) 2-71-77.
 
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