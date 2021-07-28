День освобождения Бреста 28 июля навсегда вошел в историю города - Рогачук

Источник материала: БелТА

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест сегодня отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Утро среды в областном центре началось с возложения цветов к памятным местам. На площади Свободы у обелиска "Освобождение" собрались руководители города и района, ветераны, молодежь, представители других общественных организаций, депутаты, духовенство, дипломаты.

Брест был освобожден 28 июля 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта. Уже в августе приказом Верховного Главнокомандующего 47 соединениям и частям, отличившимся в боях за овладение города, было присвоено наименование "Брестских".

"28 июля - дата, которая прочно вошла в историю нашего города, потому что благодаря этому событию мы имеем 77 лет устойчивого развития. Город Брест всегда будет оставаться символом патриотизма и воинской славы", - сказал председатель горисполкома Александр Рогачук.

Он поздравил брестчан с праздником и поблагодарил, что трудом, активной гражданской и жизненной позицией они двигают город вперед. "По итогам полугодия мы практически перевыполнили все прогнозные показатели задания по социально-экономическому развитию и являемся реальным драйвером экономики области. Каких-то больших объектов мы сегодня не открываем. Но специально к этой дате почти завершили инфраструктуру в новом микрорайоне Юго-Запад-5. Продолжается работа на медицинских объектах, активно ведется жилищное строительство: в этом году сдадим 26 многоэтажных домов", - сказал мэр.

Венки и цветы также возложили к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В церемонии приняли участие руководители области во главе с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко. Участники почтили память защитников минутой молчания. Военнослужащие Брестского гарнизона прошли торжественным маршем по площади Церемониалов.

Мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения Бреста, пройдут сегодня в течение дня. В программе - выставки, пешеходные экскурсии, концерты на открытых площадках. В микрорайоне Восток на фасаде одной из высоток откроют мурал с изображением Героя Советского Союза, участника обороны Брестской крепости Петра Гаврилова. В жилом массиве в заречной части города состоится церемония открытия памятного знака Петру Смилянцу.

В этом году из-за неблагоприятной эпидемической ситуации День города и масштабные массовые мероприятия пока решили не проводить. Мэрия празднование предварительно перенесла на сентябрь.-0-