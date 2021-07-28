В Витебской области по делу о геноциде населения в годы ВОВ допрошено около 1 тыс. свидетелей

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28 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Витебской области для расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны допросили около 1 тыс. свидетелей, cообщил журналистам прокурор области Игорь Украинец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прокуратура Витебской области активно участвует в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На сегодняшний день допрошено порядка 1 тыс. свидетелей той трагедии. Установлено 26 ранее неизвестных захоронений на территории области. Эту работу мы продолжим и во втором полугодии", - сказал Игорь Украинец.

По поручению прокуратуры региона в местных органах исполнительной власти созданы рабочие группы по содействию в расследовании уголовного дела, в том числе сборе и изучении необходимой информации. В эти группы включены сотрудники архивов и музеев. В Госархиве Витебской области прокурорские работники изучают и анализируют архивные дела. Уже собраны сведения о личном составе учреждений и органов оккупационной администрации, действовавших на территории Витебской области. Из историко-краеведческих музеев получены паспорта захоронений жертв войны. В регионе зарегистрировано свыше 1,5 тыс. захоронений, из них на более 300 покоятся мирные граждане.

Сегодня в областной прокуратуре подвели итоги работы за полгода. За шесть месяцев 2021 года зафиксирован рост общего числа преступлений - с 4438 до 4782 (+12,9%). Это обусловлено в основном значительным увеличением количества преступлений в сфере высоких технологий (на 67,4%). "При этом на 14,4% снизилось число преступлений по линии уголовного розыска - с 2474 до 2119. Не допущен рост убийств, уменьшилось на 29% количество фактов причинения тяжких телесных повреждений, стало меньше краж", - добавил Игорь Украинец. Уровень преступности на 10 тыс. населения в Витебской области остается одним из наименьших в стране - 41 (среднереспубликанский показатель - 46,6).-0-