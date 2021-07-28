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Работникам ОАО "Легпромцентр" после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату

28.07.2021 13:41 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам ОАО "Легпромцентр" после вмешательства прокуратуры Октябрьского района Минска выплатили зарплату, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура, изучив поступившую из администрации района информацию, проверила исполнение законодательства о труде в ОАО "Легпромцентр". В итоге были выявлены нарушения.

Например, в организации заработная плата выплачивалась не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. Однако по состоянию на июнь 2021 года деньги сотрудникам за май на общую сумму Br3,6 тыс. так и не выплатили.

Для обеспечения защиты прав граждан, в данном случае на вознаграждение за результаты труда, прокуратура района объявила официальное предупреждение директору ОАО "Легпромцентр".

К настоящему времени требования прокурора выполнены в полном объеме - сотрудники получили заработную плату.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура, изучив поступившую из администрации района информацию, проверила исполнение законодательства о труде в ОАО "Легпромцентр". В итоге были выявлены...
 
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