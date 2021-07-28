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В Могилевской области намолочено более 390 т льносемян

28.07.2021 13:41 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области намолочено более 390 т льносемян при необходимости около 1 тыс. т. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

В этом году в регионе предстоит убрать 7 тыс. га льна. Теребление льна планируется завершить до 5 августа. Посевы сконцентрированы на территории сырьевых зон четырех льнозаводов в Горецком, Мстиславском, Хотимском и Шкловском районах. На 28 июля аграрии уже вытеребили 68% площадей этой культуры, или 4,7 тыс. га. В лидерах Горецкий льнозавод, где уже убрано 78% посевов. В среднем темп уборки по области составляет около 400 га в день.

Силы тружеников села региона сейчас сконцентрированы на уборке зерновых. Могилевскими аграриями на сегодня убрано 92 тыс. га, или 28% площадей. Намолочено 285 тыс. т зерна при средней урожайности 31,1 ц/га. В лидеры жатвы вырвался Кировский район, на территории которого уже убрано 46% площадей.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В этом году в регионе предстоит убрать 7 тыс. га льна. Теребление льна планируется завершить до 5 августа. Посевы сконцентрированы на территории сырьевых зон...
 
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