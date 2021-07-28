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Витебская универсальная база признана банкротом и будет ликвидирована

28.07.2021 13:41 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании банкротом кооперативно-торгового унитарного предприятия "Витебская универсальная база" и его ликвидации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидационного производства - 9 месяцев. За этот период антикризисному управляющему Валерию Байкову предстоит принять меры по расчету по долгам банкрота за счет распродажи его имущества. В реестр требований включена задолженность перед почти 150 кредиторами на общую сумму около Br8,5 млн, из них по обязательным платежам в бюджет - Br450 тыс. Стоимость имущества предприятия оценивается в Br6,8 млн. По информации антикризисного управляющего, в состав имущества входят около 100 объектов недвижимости, в том числе без правоустанавливающих документов, почти 50 транспортных средств, а также дебиторская задолженность в размере около Br1,5 млн, из которых 67% приходится на долги обанкротившихся районных потребительских обществ.

Витебская универсальная база облпотребсоюза зарегистрирована в 1992 году для обслуживания сельского населения Витебского района. Организация специализировалась на розничной и оптовой торговле, занималась производством мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, переработкой рыбы, заготовительной деятельностью, имела швейный цех. С 2013 года КТУП "Витебская универсальная база" работало убыточно, в условиях дефицита собственных оборотных средств, при этом в последние годы основным видом деятельности оставалась сдача в аренду недвижимости.

В результате реорганизации системы потребительской кооперации Витебской области в сентябре 2019 года создано Витебское областное потребительское общество, к которому в последующем были присоединены райпо в качестве филиалов. Обслуживание Витебского района и областного центра обеспечивают Сенненский и Бешенковичский филиалы облпотребобщества.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Витебской универсальной базы возбуждено в феврале 2021 года по инициативе организации. Решением Витебского облпотребобщества, которое является собственником универсальной базы, признано нецелесообразным досудебное оздоровление должника. На момент вынесения экономическим судом решения о банкротстве с ликвидацией на предприятии числилось 32 работника, в том числе 12 человек находятся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Срок ликвидационного производства - 9 месяцев. За этот период антикризисному управляющему Валерию Байкову предстоит принять меры по расчету по долгам банкрота за...
 
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